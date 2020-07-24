Власти Камчатки заявили, что пандемия не повлияла на рост числа туроператоров в регионе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июля. /ТАСС/. Количество туроператоров, работающих на Камчатке, за первое полугодие 2020 года выросло с 87 до 101, сообщила в пятницу на пресс-конференции в ТАСС врио руководителя агентства по туризму и внешним связям региона Елена Лассаль.

"Мы ожидали, что будет некоторое снижение количества туроператоров, потому что отрасль, фактически, простаивала более трех месяцев, однако зафиксирован рост с 87 до 101 оператора, предоставляющего туруслуги на полуострове. Может быть, это связано с тем, что у людей время появилось документы оформить, может быть, их меры поддержки турбизнеса во время пандемии заинтересовали, но сам факт роста мы фиксируем", - сказала Лассаль.

В настоящий момент Камчатский край находится на втором этапе снятия ограничений, введенных ранее из-за коронавируса, и с 12 июля на территорию полуострова разрешен въезд туристов без прохождения ими обязательной двухнедельной самоизоляции при условии сдачи экспресс-теста на инфекцию в аэропорту.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства призвал бизнес формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране. На прошлой неделе вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.