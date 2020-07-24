На Ставрополье компенсируют затраты на тесты на коронавирус для сотрудников санаториев

ТАСС, 24 июля. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял решение компенсировать средства, потраченные на тестирование на коронавирус и антитела к нему для сотрудников санаторно-курортных организаций. Такое решение принято для ускорения возобновления работы санаториев на территории курортов Кавминвод, сообщил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев.

"Губернатором Ставропольского края Владимиров Владимировым было принято беспрецедентное решение о компенсации средств, потраченных на определение коронавирусной инфекции или антител к коронавирусной инфекции для сотрудников санаториев", — сказал Трухачев в ходе круглого стола "Внутренний туризм: продвижение перспективных направлений России в условиях закрытых границ", прошедшего в ТАСС.

Он уточнил, что такое решение принято для исполнения всех требований Роспотребнадзора и Минздрава. Они позволят санаториям "максимально безболезненно восстановить работу". Трухачев добавил, что власти планируют возобновить работу всех санаториев до конца июля.

Ранее сообщалось, что санатории Кавминвод возобновляют работу, открыты 99 санаториев из 124, уже забронировано около 13 тыс. путевок. Работа курортной отрасли и объектов туристической инфраструктуры в Ставропольском крае была приостановлена в связи с распространением в России и мире коронавируса с конца марта 2020 года.