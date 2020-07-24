На Кубани около 90 га пляжей передали из федеральной собственности в муниципальную

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Пляжные территории площадью 90 га в курортных городах Краснодарского края, которые были в федеральной собственности, передали муниципалитетам. Всего в Сочи, Геленджике, Анапе и Темрюке в муниципальную собственность перевели 58 пляжных территорий, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Почти 90 га пляжных территорий Кубани переданы из федеральной собственности в муниципальную. Глава региона сказал, что за последние годы был решен ряд вопросов, важнейшим из них является передача из федеральной собственности в муниципальную 58 пляжных территорий в Сочи, Геленджике, Анапе и Темрюке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит повысить уровень туристических услуг и привлекательность Черноморских курортов в целом.

"Это была большая проблема: федеральная территория сдавалась в аренду, а осуществлять контроль за эффективностью ее использования было некому. Сейчас пляжи на контроле муниципальных властей, там чистота и порядок, они стали украшением курортного региона", - приводит пресс-служба слова главы региона Вениамина Кондратьева.

Также сообщается, что в ближайшее время планируется к рассмотрению вопрос передачи в собственность Геленджика участка, на котором располагается "Артиллерийская батарея береговой охраны №714 капитана Челака". Объект представляет историческую и культурную ценность.

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, в 2019 году турпоток в регионе составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Балаева ранее сообщала ТАСС, что в текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн отдыхающих. Из-за пандемии коронавируса в регионе ввели мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.