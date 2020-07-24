В Новгородской области разрешили проводить спортивные соревнования на улице и без зрителей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 июля. /ТАСС/. Спортивные соревнования с количеством участников до 50 человек разрешили возобновить в Новгородкой области при условии, что они будут проходить без зрителей. Также смогут снова начать работу, прерванную из-за пандемии коронавируса, аттракционы на улице, а МФЦ - вести прием граждан без предварительной записи, сообщил в пятницу в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции губернатор региона Андрей Никитин.

Ранее изменениями в указ губернатора с 7 июля в регионе сняли ограничения на оказание бытовых услуг на дому, работу розничных рынков, культурных и досуговых учреждений, включая музеи и библиотеки, с частичной загрузкой открылись кафе, фитнес-центры. Кроме того, принято решение, что с 1 августа возобновит работу часть детских оздоровительных лагерей.

"С субботы в штатном режиме заработают МФЦ без предварительной записи. Будут разрешены спортивные соревнования и физкультурные мероприятия на улице при условии участия не более 50 человек без участия зрителей, то есть какие-то тренировки, какие-то игры можно будет проводить. Разрешена будет работа аттракционов, расположенных на улице при условии, естественно, санитарной обработки", - сказал Никитин, пояснив, что подпишет соответствующие изменения в указ в ближайшее время.

Также в регионе разрешается проведение групповых тренировок на спортивных объектах. Кроме того, как пояснил губернатор, будет осуществляться поэтапное снятие ограничений по наполняемости групп в детских садах. Снимается также ограничение по 50% загрузке залов обслуживания при оказании услуг общественного питания. "Мы немного расширим возможности для проведения церемонии бракосочетания: до 15 человек будет возможность одновременно находиться в ЗАГСе", - добавил Никитин.

По данным регионального оперштаба, на 24 июля в Новгородской области зарегистрировали 3 621 (плюс 18 за последние сутки) случай заражения коронавирусом, 2 665 жителей региона выписали из больницы, 64 умерли.