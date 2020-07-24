В Кавказском заповеднике установили электроизгородь для отпугивания медведей

МАЙКОП, 24 июля. /ТАСС/. Электроизгородь установили в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике по периметру приюта "Фишт" для отпугивания медведей, пытающихся полакомиться едой из рюкзаков и палаток туристов, сообщила в пятницу пресс-служба заповедника.

"Велика вероятность столкнуться нос к носу с медведем на одном из самых популярных маршрутов заповедника - "Через горы к морю", в частности на приюте "Фишт". И если в прошлые годы случаи добывания пищи из палаток и рюкзаков здесь были единичны, то в этом году, возможно, из-за позднего открытия маршрутов промышляющие объедками от пикников медведи активизировались. Поэтому на приюте по периметру палаточного лагеря - это около 700 м ограждения - установлена электроизгородь, или так называемый электропастух", - говорится в сообщении.

Электроизгородь безопасна как для гостей заповедника, так и медведей, поскольку провода находятся под напряжением всего в 12 вольт. В течение дня она обесточена и подключается только в темное время суток, когда косолапые активизируются. Свою эффективность электроизгородь показала в первую же ночь после установки: было зафиксировано пять срабатываний устройства.

"Это вынужденная мера. Туристы нарушают правила утилизации мусора, оставляют пищевые отходы, а диких животных привлекает более легкий способ добывания еды. Медведи и впредь будут приходить за доступной едой, поэтому администрация заповедника учит отдыхающих грамотно рассчитывать свой рацион во время похода, уносить с собой мусор и выбрасывать его в контейнеры, установленные на кордонах и КПП заповедника", - добавили в пресс-службе.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая его площадь - более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.