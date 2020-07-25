В Ленобласти установили панно с фотографиями тысяч участников Великой Отечественной войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Панно "Бессмертный полк", созданное из 9 тыс. фотографий участников Великой Отечественной войны и в сочетании образующее исторический кадр "Танк на Красной площади", торжественно открыли в субботу на территории сквера Победы в Выборге Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Мы видим на примере Выборга, что маленький ручеек памяти складывается в большую реку. Здесь, на панно, тысячи портретов, которые выборжане несут в "Бессмертном полку", - привели слова главы Ленинградской области Александра Дрозденко.

После открытия была объявлена минута молчания, затем - возложение цветов. На церемонии присутствовали выборгские ветераны и участники молодежных патриотических движений.

Сквер Победы, где расположилось панно высотой 5 м, был обустроен по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды". На его создание было выделено 18,5 млн рублей, из них 11,06 млн рублей - средства регионального бюджета. До появления сквера там находился пустырь.

"Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов. Кроме того, присоединившимся к акции предлагается опубликовать фотографии и краткие биографии своих родственников на официальном сайте проекта "Народная летопись".

Как сообщалось в июле на сайте общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", из-за эпидемиологической обстановки было принято решение не проводить шествие в 2020 году, а перенести его на 9 мая 2021 года.