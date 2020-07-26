Чеченские абитуриенты направили наибольшее число заявлений для поступления на IТ-отрасли

ГРОЗНЫЙ, 26 июля. /ТАСС/. Повышенный интерес к IТ-отраслям отмечается среди абитуриентов Грозненского государственного нефтяного университета (ГГНТУ). Об этом ТАСС сообщил проректор по учебной работе Ибрагим Гайрбеков.

"В этом году среди абитуриентов наибольшим спросом пользуются IT-специальности, на втором месте архитектура, дальше - строительство и специальности энергетической направленности. Всего число бюджетных мест, предусмотренных в новом учебном году, составляет 958 мест, в прошлом году было выделено 1105", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, также университет активизировал работу по привлечению иностранных студентов, прием которых стал возможным благодаря открытию нового общежития. Он отметил, что в следующем году контрольные цифры приема на бюджетной основе для каждого вуза будут определять по специальной методике.

"Там учитываются, какие результаты есть в области науки, хоздоговора, количество обучающихся иностранцев, средний балл ЕГЭ. Это значит, что в течение нескольких лет отдельные специальности могут и не получить бюджетные места, у нас это может коснуться специальностей, связанных с техникой и технологией наземного транспорта, оборудованием нефтегазовых промыслов. Как никогда, актуальная научная активность публикационная", - рассказал Гайрбеков.

Грозненский нефтяной институт был основан в 1920 году как Высший нефтяной техникум, только в 1929 году учебное заведение приобрело статус вуза союзного значения. К середине 1980-х годов научно-педагогический и материально-технический потенциал института позволял вести подготовку практически по всем специальностям технологического цикла нефтегазового производства, в вузе были сформулированы собственные научные школы, известные не только в стране, но и за рубежом. Ученые института занимались фундаментальными разработками в области нефтегазовой геологии и геофизики, бурения и разработки нефтяных и газовых скважин, нефтепереработки и нефтехимии, теплофизики, строительства. В 1990-е годы из Чечни выехал почти весь преподавательский состав института.