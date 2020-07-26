В Саратовской области продолжат строительные и ремонтные работы в двух школах

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Строительство школы в селе Тепловка Саратовской области, а также капитальный ремонт в школе, расположенной в селе Перелюб, будут продолжены в этом году, на эти цели выделят более 150 млн рублей. Об этом сообщается в воскресенье на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области, от которой спикер Госдумы Вячеслав Володин был избран в парламент страны.

"У нас есть два долгостроя, которые правильно было бы также профинансировать с тем, чтобы уже в этом году были завершены работы в школе в Тепловке Новобурасского района, для этого необходимо 88 млн рублей. И продолжены работы в основной школе Перелюбского района. На эти цели нам необходимо 65 млн рублей, с тем, чтобы на будущий год уже думать о завершении этих работ. <…> Эти средства также получилось найти", - сообщил Вячеслав Володин.

Он также отметил, что в Перелюбе на следующей неделе начнутся работы по строительству современного бассейна, в котором будет четыре 25-метровые плавательные дорожки.

"Для того, чтобы школа уже соответствовала новому современному бассейну, нам надо завершить ее капитальный ремонт", - добавил Володин.

В комментарии к видео сказано, что с просьбой о проведении ремонта и возобновлении строительства школы к Володину обращались местные жители.