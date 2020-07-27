Более 12 млн рублей направят на ремонт и модернизацию городской библиотеки в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 27 июля. /ТАСС/. Центральная городская библиотека имени Максима Горького в Пятигорске (Ставропольский край) получила по национальному проекту "Культура" субсидию в 10 млн рублей на ремонт и обновление. Еще 2 млн рублей выделят власти курорта на ремонт кровли, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в понедельник.

"Наша Центральная городская библиотека им. М.Горького, которой в этом году исполняется 100 лет, стала победителем конкурсного отбора на получение субсидии в рамках национального проекта "Культура" на модернизацию библиотечного пространства в размере 10 млн рублей", - написал Ворошилов на своей странице в Instagram.

По его словам, в проекте предусмотрено: проведение текущего ремонта, обновление интерьеров и книжного фонда, создание комфортной библиотечной среды, оснащение электронного читального зала компьютерной техникой.

"Дополнительно более 2 млн рублей город выделяет на ремонт кровли библиотеки. Обновленная библиотека с современными пространствами позволит проводить разнообразные и интересные мероприятия", - отметил глава Пятигорска.

Национальный проект "Культура" реализуется в стране в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".