{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 12 млн рублей направят на ремонт и модернизацию городской библиотеки в Пятигорске

Проект предусматривает обновление интерьера, книжного фонда, покупку компьютеров

ПЯТИГОРСК, 27 июля. /ТАСС/. Центральная городская библиотека имени Максима Горького в Пятигорске (Ставропольский край) получила по национальному проекту "Культура" субсидию в 10 млн рублей на ремонт и обновление. Еще 2 млн рублей выделят власти курорта на ремонт кровли, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в понедельник.

"Наша Центральная городская библиотека им. М.Горького, которой в этом году исполняется 100 лет, стала победителем конкурсного отбора на получение субсидии в рамках национального проекта "Культура" на модернизацию библиотечного пространства в размере 10 млн рублей", - написал Ворошилов на своей странице в Instagram.

По его словам, в проекте предусмотрено: проведение текущего ремонта, обновление интерьеров и книжного фонда, создание комфортной библиотечной среды, оснащение электронного читального зала компьютерной техникой.

"Дополнительно более 2 млн рублей город выделяет на ремонт кровли библиотеки. Обновленная библиотека с современными пространствами позволит проводить разнообразные и интересные мероприятия", - отметил глава Пятигорска.

Национальный проект "Культура" реализуется в стране в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Теги
СКФО
Жара на Юге России сменится похолоданием к концу рабочей недели
По словам ведущего специалиста центра "Фобос", через регионы пройдет холодный атмосферный фронт
Читать полностью