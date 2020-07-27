На Ставрополье скорректируют программу водоснабжения после обращений жителей

ПЯТИГОРСК, 27 июля. /ТАСС/. Программу по водоснабжению откорректируют на Ставрополье после многочисленных жалоб жителей на нехватку воды в регионе в ходе "прямой линии" с губернатором. Кроме того, в крае составят прогноз изменения запасов подземных вод, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора со ссылкой на главу региона Владимира Владимирова.

"Владимиров заострил внимание на том, что проблемы с водоснабжением по-прежнему составляют основную часть обращений к краевой власти. Он подчеркнул, что ее решение требует пересмотра соответствующей краевой программы", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что действующая программа не покрывает потребности всех жителей. "Каждая "прямая линия" показывает, что у нас становится больше точек напряжения - людям не хватает воды. Это говорит о том, что краевая программа по развитию водоснабжения не покрывает потребности земляков. Надо пересматривать ее содержание. При этом над всеми проектами, что уже стартовали в рамках программы, работа должна быть продолжена", - сказал Владимиров, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что губернатор также поручил составить прогноз изменения запасов подземных вод по территории края, что позволит более точно планировать мероприятия по улучшению водоснабжения.