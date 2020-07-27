Блюда из морепродуктов появятся в рационе учеников младших классов на Камчатке в этом году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июля. /ТАСС/. Морепродукты наряду с молочной продукцией и овощами включат в рацион учеников младших классов на Камчатке с 1 сентября 2020 года, сообщили ТАСС в краевом министерстве образования.

Депутаты Законодательного собрания Камчатского края 21 июля приняли ряд законов, которые позволят школам полуострова приступить к организации бесплатного горячего питания для учащихся младших классов уже в наступающем учебном году.

"Каждое образовательное учреждение обязано опубликовать на своем сайте информацию об организации питания школьников вплоть до ежедневного меню. В школы планируется поставлять продукцию местных производителей - молочную, мясную, плодоовощную. В меню также обязательно включат блюда из морепродуктов", - уточнил собеседник агентства.

Для обеспечения горячим питанием всех школьников первых-четвертых классов Камчатка получает федеральную субсидию в размере 105 млн рублей. Кроме того, свыше 57 млн рублей выделены из краевого и муниципального бюджетов в 2020 году на укрепление материально-технической базы школьных столовых.

В 114 школах Камчатского края в начальных классах обучаются более 15 тыс. детей. Из них около 6 тыс. являются льготниками и получают двухразовое бесплатное горячее питание. Питание остальных учеников оплачивали родители.

В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.