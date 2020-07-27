Новый учебный год в Кабардино-Балкарии планируют начать в обычном режиме

НАЛЬЧИК, 27 июля. /ТАСС/. Учебный 2020-2021 год в школах Кабардино-Балкарии (КБР) начнется в очном режиме, в регионе действует третий этап режима снятия ограничений, при котором все образовательные учреждения начали функционировать в обычном графике. Школы готовы принять детей, закуплены учебники, сообщила в понедельник ТАСС замминистра просвещения, науки и по делам молодежи республики Екатерина Мисостова.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что дистанционное обучение в российских школах вводить не будут, новый учебный год начнется 1 сентября в обычном формате. Он уточнил, что при организации обучения в условиях распространения коронавируса будет использован опыт, наработанный при проведении Единого государственного экзамена. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что решение о формате занятий в российских школах будет приниматься 20 августа по каждому региону отдельно.

"На сегодняшний момент мы находимся на третьем этапе снятия ограничений и очень надеемся, что к началу учебного года ограничения вообще будут сняты. Мы планируем начинать учебный год 1 сентября очно, учебные заведения вернулись к обычному режиму функционирования", - рассказала Мисостова.

Готовность школ к новому учебному году на текущую дату в КБР оценивается министерством на 99%. Для всех обучающихся детей закуплены учебники, на эти цели из регионального бюджета в 2020 году выделено 46,5 млн рублей, отметила собеседница агентства.

Она также рассказала, что 1 сентября впервые для обучающихся откроет свои двери новая школа в столице республике городе Нальчике на 1 224 ученических мест. "Строительство было завершено в декабре 2019 года, а учебный процесс впервые в данном образовательном учреждении начнется 1 сентября 2020 года", - добавила она, отметив, что детей в школу набрали в нужном количестве. К концу года в регионе достроят еще две школы на 500 и 250 мест в городе Чегеме и станице Солдатская в Прохладненском районе и 21 ясельный блок на 940 мест.

По данным министерства, в республике функционирует 265 общеобразовательных организаций.