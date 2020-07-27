В Магасе впервые появится парк аттракционов

МАГАС, 27 июля. /ТАСС/. Власти административного центра Ингушетии - Магаса намерены создать в центре города на площади Алания первый парк аттракционов для взрослых и детей, а также установить колесо обозрения. Об этом написал в своем аккаунте в Instagram и. о. мэра города Усман Аушев.

"Хочу сообщить приятную новость - в столице [республики] на площади Алания начаты работы по установке первых детских аттракционов. Сегодня произведена поставка малогабаритных новых детских аттракционов. Также заказаны крупногабаритные аттракционы, в том числе и колесо обозрения", - написал Аушев.

По его словам, он совместно со специалистами проверил безопасность и надежность устанавливаемых аттракционов и определил территорию для их установки.

"В ближайшее время для юных жителей появится возможность приятно и весело проводить свои каникулы. Во время пандемии коронавируса и введенных из-за нее ограничений наши дети были вынуждены оставаться дома, таким образом решили порадовать ребят, организовав парк развлечений на площади", - добавил и. о. мэра.

Магас основан в 1994 году и считается самым молодым среди других административных центров регионов России. Город основан специально как столица республики Ингушетия.