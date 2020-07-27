В Северной Осетии снимут фильм к празднованию 1100-летия Крещения Алании

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 июля. /ТАСС/. Документальный фильм об истории Крещения Алании снимут в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе Минкультуры республики по итогам рабочей встречи главы министерства с архиепископом Владикавказским и Аланским Леонидом.

"Были обсуждены вопросы, связанные с празднованием 1100-летия Крещения Алании. Главной темой беседы стало обсуждение документального фильма об истории Крещения Алании, съемки которого уже начались в нынешнем году", - говорится в сообщении.

Основной целью фильма станет популяризация осетинской национальной культуры среди широких слоев населения. В фильме планируется проследить древнюю богатую христианскую историю Алании со времен апостольской проповеди до наших дней.

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании. К годовщине подготовлен ряд мероприятий, в числе которых - реставрация ряда объектов культурного наследия на территории республики.