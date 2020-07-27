Терренкур "1000 ступеней" восстановят в КБР в 2021 году

НАЛЬЧИК, 27 июля. /ТАСС/. Тропу здоровья "1000 ступеней" восстановят в городе Нальчике в 2021 году, работы начнутся в августе текущего года. Терренкур расположен в курортной зоне города, тропа не реконструировалась около 40 лет. Об этом ТАСС рассказала в понедельник директор института развития города "Арт-зал "Платформа" Оксана Шухостанова.

"Мы провели опрос по восстановлению тропы здоровья на горе Кизиловка, по результатам исследования подготовлен проект восстановления терренкура, который не реконструировался с 1979 года. Работы по реализации проекта будут проходить поэтапно, он может корректироваться после обсуждения с гражданами. Первый этап начнем уже в августе, а завершим реставрацию в 2021 году", - рассказала собеседница агентства.

По словам Шухостановой, проект, над которым работали архитекторы, урбанисты, художники и дизайнеры не предполагает коммерческой застройки. "Кстати, это было основным требованием местной администрации города и мэра города", - уточнила она.

Более того, работы по восстановлению "1000 ступеней" будут носить максимально щадящий режим для природы, подчеркнула директор института развития города. "Учитывая широкий общественный резонанс, вызванный будущей реновацией туристического маршрута, представители "Платформы" проведут серию встреч с жителями Нальчика, с которыми обсудят предстоящие реставрационные работы. Отметим, что в приоритете реконструкция станций, каждая из которых обретет свой индивидуальный дизайн, сохранив при этом архитектуру советского периода, ремонт моста и ступеней, установка комплексов для воркаута в начале подъема по тропе здоровья и в конце маршрута", - рассказала Шухостанова.

Проектом предусмотрена организация новых функциональных точек общественного пространства, установка малых архитектурных форм, а также стендов и указателей. Кроме того, планируется оптимизация существующих пешеходных путей, создание новых, установка освещения, скамеек, а также уход за существующим озеленением. Первый этап работ предусматривает работы на входной зоне и на мосту через реку Нальчик.

Терренкур "1000 ступеней"

Тропа расположена в санаторно-курортной зоне, в пешей доступности от центральной прогулочной оси, примыкает к действующим санаториям и гостиницам. В непосредственной

близости расположена набережная, а также транспортные артерии связывающие с центром. Тропа частично расположена на склоне, имеет два входа: верхний и нижний.

Терренкур является значимой исторической и функциональной территорией, которая имеет большую популярность у горожан.