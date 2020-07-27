Чибис заявил, что Мурманская область должна стать центром арктического туризма

ТАСС, 27 июля. Власти Мурманской области намерены сделать регион центром арктического туризма и создать необходимую инфраструктуру для отдыха на воде. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации региона по итогам посещения губернатором Андреем Чибисом Мурманского морского вокзала.

"Мурманская область должна стать центром арктического туризма и создания необходимой инфраструктуры для отдыха на воде. Такое заявление сегодня сделал губернатор Андрей Чибис на встрече с участниками экспедиционного похода в рамках подготовки к Большой Арктической регате. Самая северная гонка на парусных яхтах запланирована летом 2021 года в акватории между Мурманском и Нарьян-Маром", - отмечается в сообщении.

Этот проект Чибис обсудил в понедельник с его инициатором и генеральным продюсером Станиславом Корякиным, прибывшим в Мурманск из Санкт-Петербурга на парусной яхте "Мария". "Первый экспедиционный поход имеет не только практическое значение, это также некий символ запуска масштабного проекта. Мы планируем создать специальную группу для выработки набора финансовых и юридических решений. Будем работать над тем, чтобы в новый нацпроект по туризму включили финансирование создания и развития необходимой портовой инфраструктуры", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

Разведывательный яхтенный поход стартовал 5 июля в Петербурге. За всю экспедицию участники преодолеют около 3 тыс. морских миль через Шлиссельбург, Беломорканал, Архангельск, Мурманск, Нарьян-Мар, Соловки, Петрозаводск для оценки маршрута будущей Большой Арктической регаты. Путь рассчитан на маломерные суда и проложен с учетом экспертизы возможных стоянок, оценки погодных и организационных условий, обеспечения безопасности.

"Подготовительный этап был запущен два года назад. В апреле прошлого года в Мурманске прошло первое заседание организационного комитета регаты при правительстве региона. <...> Проект имеет несколько граней, которые в совокупности должны перезапустить индустрию отдыха на воде и дать толчок развитию прибрежных территорий", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Большая арктическая регата" - уникальный проект, объединяющий гонки на яхтах, научно-исследовательскую экспедицию, культурно-деловые события и путешествия. В числе ключевых задач - развитие индустрии отдыха на воде и социально-экономическое развитие прибрежных зон, продвижение арктических территорий России, развитие маломерного флота и водного туризма по Северному морскому пути. Кроме того, в рамках ежегодной регаты будут проводиться научные исследования, в том числе оценка климатических изменений в Арктике и экологический мониторинг.