Институт МЧС предупредил об угрожающих Северному Кавказу таянии ледников и оползнях

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Таяние ледников, сход селей и оползней прогнозируются в течение недели на территории Северного Кавказа и Краснодарского края. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Специалисты института готовят краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы чрезвычайных ситуаций для МЧС России.

"По оценке ученых института, на предстоящей неделе сохраняется неблагоприятный прогноз по таянию ледников, сходу селей и оползней на территории республик Северного Кавказа и Краснодарского края", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что оправдываются прогнозы по формированию смерчей на Черноморском побережье. Но благодаря заранее принимаемым мерам удается не допустить гибели людей. Так, 21 июля благодаря прогнозу был своевременно закрыт один из пляжей в Сочи, поэтому вышедший на берег смерч не навредил отдыхающим.

Иная ситуация сложилась в Кабардино-Балкарии, где в горах прогнозировался сход ледяной массы. Она сошла 20 июля в ущелье в Чегемском районе на высоте 3 600 м. "По всей видимости, предупреждение об этом было частично проигнорировано, так как в районе схода ледяной массы находилась незарегистрированная группа туристов из Москвы. В результате пострадали трое из пяти участников группы, в том числе два ребенка", - сказано в сообщении.