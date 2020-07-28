В Нальчике создадут инфраструктуру для застройки города индивидуальными жилыми домами

НАЛЬЧИК, 28 июля. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) опробует комплексное решение по развитию индивидуального жилого строительства (ИЖС) в Нальчике. По нацпроекту "Жилье и городская среда" в столице региона на двух площадках, рассчитанных на ИЖС, появится вся необходимая инженерная инфраструктура, сообщили во вторник ТАСС в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" разработала комплексное решение по развитию ИЖС, которое должно помочь достижению показателей по строительству частных домовладений по нацпроекту "Жилье и городская среда". В районах, предназначенных для строительства таких домов, будут созданы необходимая инженерная, социальная и транспортная инфраструктуры, планируется внедрение новых кредитных инструментов в части ипотечных продуктов для желающих построить частный дом.

"Дорожной картой" планируется освоение двух перспективных земельных массивов в границах городского округа Нальчик, общая площадь пилотных площадок составляет 72,3 га (60 и 12,3 га соответственно). В этих районах на сегодняшний день наблюдается дефицит инфраструктуры, а именно инженерных объектов и [объектов] улично-дорожной сети (водоснабжение, водоотведение, газо- и электроснабжение, подъездные дороги, внутриквартальные проезды) и объектов социальной инфраструктуры (два детских сада, общеобразовательная школа, поликлиника, парки/скверы, детские и спортивные площадки)", - говорится в сообщении.

Для тестирования комплексного решения в регионе создан Координационный совет при главе КБР по вопросам развития ИЖС, утверждены его состав и положение. Участие в пилотном проекте позволит создать необходимую инфраструктуру за счет софинансирования из федерального, республиканского и местного бюджетов Нальчика. В дальнейшем наработанный опыт планируется распространить на другие районы республики.

По данным Министерства строительства и ЖКХ КБР, в 2020 году в регионе планируется ввести 528 тыс. кв. м жилья, что составит 111,4% к уровню 2019 года, уже введено 146 тыс. 324 кв. м. Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года.