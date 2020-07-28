В Северной Осетии три участника ЕГЭ по истории получили 100 баллов

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июля. /ТАСС/. Три участника Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в Северной Осетии получили 100 баллов. Среди них - бывшая учительница, сообщили во вторник в пресс-службе Минобрнауки республики.

"Стали известны результаты Единого государственного экзамена по истории и физике, который прошел 13 июля. ЕГЭ по истории сдавали 1 085 человек, из них 830 выпускников преодолели минимальный порог, 200 - не справились с заданиями. Свыше 81 балла набрал 51 человек, а трое получили максимальный результат. Среди них выпускница школы №8 г. Моздока Ирина Гериева, выпускница прошлых лет Светлана Гугкаева и выпускница гимназии №5 г. Владикавказа Елизавета Алексеева", - говорится в сообщении.

Стобалльница ЕГЭ по истории Светлана Гугкаева - бывший педагог гимназии №5 г. Владикавказа с более чем 20-летним стажем работы. "Примеров, когда педагоги сдают ЕГЭ, сейчас немало. Во-первых, для меня все новое - интересно, во-вторых, я много лет преподавала историю и поставила цель - сдать ЕГЭ. Я считаю, что только пройдя через этот опыт и сделав работу над ошибками, как в школе, можно передавать его детям", - сказала Гугкаева.

Количество стобалльников уже превысило прошлогодний показатель. В 2019 году за весь экзаменационный период 100 баллов набрали 15 человек, в этом году их уже 16. Среди стобалльников есть выпускники прошлых лет.