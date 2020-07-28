Производство и переработку полиэтиленов запустили на ТОР "Каспийск" в Дагестане

КАСПИЙСК, 28 июля. /ТАСС/. Промышленный комплекс по производству и переработке полиэтиленов ввели в эксплуатацию в дагестанском городе Каспийске на инвестиционной площадке "Уйташ" на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), передает корреспондент ТАСС.

На церемонии открытия завода присутствовал глава Дагестана Владимир Васильев и первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич.

"Те проекты, которые мы сегодня реализовываем, - это "Дагполимер". Мы в прошлом году дали старт, в этом году уже его запускаем. Плюс на этой же площадке [строим] Каспийский завод стекловолокна", - сказал учредитель ООО "Группа компаний "Каспий композит" (инвестор проекта) Патахудин Магомедов.

Промышленный комплекс создан в рамках инвестиционого проекта "Производство и переработка полиэтиленов" ООО "Дагполимер". Инициатором проекта является резидент ТОР "Каспийск" ООО "Дагполимер". Стоимость проекта составила 36,31 млн рублей. Как отмечается, проект на 100% реализован за счет собственных средств компании.

Предполагается, что объемы производства в рамках проекта составят 540 тонн пленки в год, а также 3 600 тонн полиэтиленовых гранул в год. Проект предполагает создание 21 рабочего места. Объем ежегодных налоговых отчислений в местные бюджеты составит 1,1 млн рублей. Реализация проекта была начата в 2019 году.

Первая в Дагестане ТОР "Каспийск" создана в одноименном моногороде в 2017 году. Режим ТОР действует на протяжении 10 лет на всей территории города. Условием для получения статуса резидента является осуществление деятельности на территории города с объемом вложений не менее 5 млн рублей и созданием не менее 20 рабочих мест в течение первого года деятельности. Инвестиционная площадка "Уйташ" присоединена к ТОР "Каспийск" в конце 2018 года, инфраструктура площадки была создана за счет бюджетных средств. Отмечалось, что включение площадки в состав ТОР позволит привлечь новых инвесторов за счет дополнительных преференций и налоговых льгот.