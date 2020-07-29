На Ставрополье проблемные теплоснабжающие предприятия перейдут под контроль правительства

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Несколько теплоснабжающих предприятий на Ставрополье, которые накопили задолженность за газ в 90 млн рублей, на время перейдут под контроль краевого правительства. Это необходимо, чтобы отопительный сезон прошел стабильно, сообщила в среду пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Три проблемных теплоснабжающих предприятия перейдут под контроль правительства Ставрополья для стабильного прохождения отопительного сезона. Речь о теплоснабжающих организациях Пятигорска, Невинномысска и Кочубеевского района, которые не сумели взять под контроль дебиторскую задолженность в части оплаты энергоресурсов. Чтобы не допустить угрозы срыва отопительного периода в этих городах, краевым руководством принято решение о передаче их в хозяйственное ведение ГУП СК "Крайтеплоэнерго", - говорится в сообщении.

Параллельно с документальным оформлением на этих предприятиях полным ходом идет подготовка к предстоящему отопительному периоду. "Готовность к подаче тепла потребителям на сегодняшний день составляет от 54 до 64%. Есть и четкое понимание того, как будет решаться проблема с погашением накопленной этими предприятиями задолженности за газ, которая в общей сложности сегодня составляет почти 90 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, гарантирующим поставщиком теплоэнергии ГУП СК "Крайтеплоэнерго" станет в Пятигорске и Невинномысске - до 1 октября, а в Кочубеевском районе - до конца 2020 года.