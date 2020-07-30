Ванинский порт прокомментировал слова Дегтярева о грейферной перевалке

ХАБАРОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Ванинский морской торговый порт выступил в защиту грейферного способа перевалки угля. Соответствующее сообщение распространила в четверг пресс-служба порта.

Дегтярев на прошедших выходных посетил Ванинский и Совгаванский районы, где, в том числе, осмотрел порты и угольные терминалы. По итогам осмотра врио губернатора назвал "дедовским" способ перевалки угля в одном из портов, отметив, что люди жалуются на пыль.

"Классическая перевалка грузов с помощью грейферных кранов продолжает широко использоваться не только в России, но и в мире. Крупнейшие стивидоры, ежегодно перегружающие сотни миллионов тонн угля, не намерены отказываться от грейферной технологии перевалки, поскольку она не уступает по эффективности специализированному оборудованию. Называть данную технологию "липой" или "дедовским способом" неуместно и неуважительно как по отношению к тем, кто работает в порту Ванино, так и к работникам 60 портов Российской Федерации, использующих грейферы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ванинский морской торговый порт переваливает более 7 млн тонн в год и входит в десятку крупнейших операторов морских терминалов России по объему перевалки сухогрузов. Помимо угольной продукции порт переваливает лесные грузы, черные металлы, алюминий, технику, другие грузы. "Универсальность, в том числе применение грейферной технологии, позволяет не только сохранить рабочие места сотням докеров и стивидоров, но также выполнять задачи по перевалке грузов стратегического значения - воинских и обеспечивающих снабжение районов Крайнего Севера", - подчеркнули в пресс-службе.

Уточняется также, что порт уделяет внимание экологической составляющей: так, отметили в пресс-службе, за счет экологических мероприятий удалось снизить остроту проблемы пыления.

В Ванино на протяжении нескольких лет отмечаются проблемы с угольной пылью из-за перевалки топлива в порту. Жители поселка неоднократно выходили на митинги, обращались с жалобами в различные региональные и федеральные ведомства на грубые нарушения при перевалке угля в порту. По их словам, пыль доходит до населенного пункта. Порт уже сообщал об использовании специального оборудования для уменьшения пыления.