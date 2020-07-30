В Северной Осетии построят лабораторию судебных экспертиз

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 июля. /ТАСС/. Первая лаборатория судебных экспертиз начнет строиться в Северной Осетии в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам встречи главы республики Вячеслава Битарова и начальника управления Министерства юстиции РФ по региону Владимира Бугулова.

"По вашему указанию нам был выделен земельный участок с находящимся на нем зданием для нужд ведомства, так как раннее занимаемое место не соответствовало требованиям. В настоящее время на объекте проводится капитальный ремонт и благоустройство территории, также оборудуются помещения современной техникой. По поручению министра юстиции России Константина Чуйченко у нас планируется в будущем году строительство современной лаборатории судебных экспертиз", - сказал Бугулов.

На сегодняшний день в республике есть два судебных эксперта, которым в силу большой нагрузки приходится обращаться за помощью в соседние регионы, в частности, в Махачкалу и Ставропольский край.

Руководитель республики отметил, что строительство лаборатории судебных экспертиз необходимо на территории Северной Осетии, так как работа всех спецслужб во многом зависит от проведения соответствующих экспертиз. "Поэтому со стороны руководства и правительства республики будет оказана вся необходимая помощь для того, чтобы завершить возведение данного объекта", - сказал Битаров.

Ранее Северную Осетию приезжал заместитель министра юстиции РФ Алу Алханов, который также отметил актуальную для сферы юстиции республики проблему - отсутствие судебной лаборатории. По его мнению, создав в регионе данную структуру, будет решен острый вопрос оперативности проведения различных судебных исследований и экспертиз, что повысит качество принимаемых судебных решений.