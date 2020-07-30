Минприроды Ингушетии будет оказывать регулярную помощь дому-интернату для детей-инвалидов

МАГАС, 30 июля. /ТАСС/. Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Ингушетии приняли решения взять постоянное шефство над домом-интернатом для детей-инвалидов в сельском поселении Троицкое и оказывать им ежемесячно финансовую помощь, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Мы будем каждый месяц собирать часть заработной платы сотрудников и передавать в дом-интернат, где на эти средства смогут приобрести для детей лекарства, продукты питания, одежду, словом, все необходимое для заботы об этих особенных детях, которые страдают различными заболеваниями, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию. Также стоит отметить, что это не станет разовой акцией, такую практику мы намерены ввести на постоянной основе", - цитирует пресс-служба и. о. министра природных ресурсов региона Магомеда Евлоева.

Как сообщается, все сотрудники министерства единодушно откликнулись на предложение.

Дом-интернат для детей-инвалидов был образован в сельском поселении Троицкое в 1950-х годах. В среднем, его подопечными являются около 60 детей.