Массовое восхождение на Эльбрус в честь 75-летия Победы состоится в августе

НАЛЬЧИК, 30 июля, /ТАСС/. Более 100 участников пятой Эльбрусиады Федерации альпинизма России и Евро-Азиатской Ассоциации альпинизма совершат восхождение на Эльбрус в августе, сообщила журналистам в четверг представитель Федерации альпинизма России Марина Сивоконь.

"С 7 по 16 августа в Приэльбрусье соберутся более 100 участников массового восхождения на Эльбрус. Пятая Эльбрусиада Федерации альпинизма России и Евро-Азиатской Ассоциации альпинизма будет посвящена 75-летию Великой Победы", - сообщила Сивоконь.

Официальное открытие Эльбрусиады состоится 12 августа. По словам представителя Федерации альпинизма России, о месте и времени проведения будет сообщено дополнительно.

Восхождение на высшую точку Европы запланировано на 14 августа.

Гора Эльбрус в период Великой Отечественной войны стала самым высокогорным театром военных действий. По архивным данным, здесь погибли 366 воинов. Битва за Кавказ продолжалась с 25 июля 1942 по 9 октября 1943 года. Безвозвратные потери советских войск в этих сражениях составили свыше 344 тыс. человек, санитарные - более 605 тыс. человек.