Строительство нового моста через Большой Ставропольский канал завершится до конца года

ПЯТИГОРСК, 31 июля. /ТАСС/. Строительство моста через Большой Ставропольский канал, который станет альтернативой мосту, построенному около 50 лет назад, завершится в 2020 году. На работы направлено более 50 млн рублей, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"В этом году планируется завершить строительство моста через Большой Ставропольский канал на участке автодороги "Кавказ" - Водораздел - Казинка. На проведение работ в рамках краевой госпрограммы "Развитие транспортной системы" выделено более 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прежний мост, который находится неподалеку, был построен еще в 1970-х годах. За годы эксплуатации без должного ремонта он пришел в негодность. Из-за этого передвигаться по нему стало крайне опасно для местных жителей.

По данным пресс-службы, в ближайшее время запланировано соединить между собой два берега канала. Одновременно с этим ведутся работы по обустройству подъездов к будущему мосту. Данный автомобильный мост имеет стратегически важное значение. Он не только соединяет между собой два населенных пункта - села Казинка и Водораздел, но и дает им возможность практически напрямую связываться с районным центром.

"За счет краевой субсидии, выделенной муниципалитету, в прошлом году началось строительство совершенно нового моста через Большой Ставропольский канал. Предполагаемая длина сооружения - более 70 метров. Сейчас здесь работы выполнены более чем на 40%", - прокомментировал министр транспорта региона Евгений Штепа, слова которого приводятся в сообщении.