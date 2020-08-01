Экспедиция в Арктику на парусных яхтах вышла из Архангельска

АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. /ТАСС/. Экспедиция в арктические моря на парусных яхтах "Сибирь" и "Жемчужина" в субботу вышла из Архангельска, переход завершится в Омске. Как сообщил ТАСС соорганизатор экспедиции, директор по развитию ассоциации "Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области" Глеб Плетнев, проект посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Экспедиция посвящена памятным страницам войны в Арктике и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наряду с северными конвоями охрану рубежей страны в Арктике и инфраструктуры Северного морского пути вели внутренние конвои. Одним из основных воинских подразделений была Беломорская военная флотилия, созданная 2 августа 1941 года приказом Народного комиссара Военно-морского флота Николая Кузнецова с базированием в городе Архангельске. Важная дата, в преддверии которой мы выходим 1 августа, для того, чтобы начать свою вахту памяти в Белом, Баренцевом, Печорском и Карском морях", - сказал Плетнев.

Беломорская военная флотилия обеспечивала защиту арктических рубежей от Мурманска до Диксона. "Здесь работали метеостанции, осуществлялись транспортные перевозки различных необходимых материалов и оборудования для фронта", - отметил собеседник агентства, добавив, что множество судов и тысячи людей погибли. Участники экспедиции возложат венки в районах гибели кораблей в Белом, Баренцевом и Печорском морях. "Мы бы хотели вспомнить эти трагические дни, вспомнить о роли Поморья, северных регионов в защите нашей страны", - добавил он.

В Белом море венок будет спущен на месте гибели сторожевого корабля СКР-27 "Жемчуг", который был потоплен 11 августа 1941 года германской подводной лодкой U-451 при несении боевого дозора в горле Белого моря. Весь экипаж - 61 человек - погиб.

Одна из остановок будет сделана на острове Белый в Карском море, где находится братская могила военнослужащих арктического конвоя БД-5, который был атакован 12-13 августа 1944 года в 60 милях от острова немецкой подводной лодкой U-365. 12 августа погиб транспортный корабль "Марина Раскова", а 13 августа - тральщик Т-118. Трагедия унесла около 400 жизней советских военнослужащих и работников тыла. Это стало самой массовой трагедией по количеству погибших среди арктических конвоев в годы Великой Отечественной войны. "Этим маршрутом мы бы хотели напомнить общественности, подрастающему поколению о тех, может быть, немного забытых страницах, которые легли в основу успешности сегодняшнего функционирования Северного морского пути, чему наши отцы и деды отдали свои жизни", - заметил он.

История арктических городов

Организаторами экспедиции являются "Российский центр освоения Арктики" (г. Салехард) и "Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области". Партнеры проекта: Русское географическое общество, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

Арктическая морская часть экспедиции пройдет по маршруту Архангельск - Нарьян-Мар - поселок Харасавэй (Ямало-Ненецкий АО) - остров Белый в Карском море - Салехард. "Точки знаковые, одни из них имеют историческое прошлое, другие - места технологических прорывов сегодняшнего дня. И здесь есть некое объединение истории освоения Арктики, ее защиты и сегодняшнего ее использования на благо нашей страны", - пояснил Плетнев.

В ходе экспедиции участники будут снимать фильм о Северном морском пути. В Ненецком автономном округе яхтсмены посетят место, где находился первый русский заполярный город Пустозерск. Он был основан в 1499 году в нижнем течении Печоры. Это был один из главных форпостов России в освоении Севера и Сибири. С XVIII века Пустозерск утрачивал свое значение, а в 1924 году потерял статус города и был окончательно заброшен в 1962 году. "Мы хотим внести и ретроспективу истории Северо-Восточного похода, ныне Северного морского пути, в котором арктические города играли огромную роль - это Архангельск, Пустозерск, Мангазея, - сказал участник похода. - И мы видим, что какие-то города перестали существовать. А, например, Архангельск до сих пор является самым крупным городом в Арктике".

Арктический туризм под парусом

В экспедиции принимают участие 12 человек из Архангельской, Омской областей, Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга. Все они профессиональные яхтсмены, которые имеют опыт плавания под парусом в высоких широтах. "Это не случайные люди, они имеют знания и навыки управления яхтой в суровых арктических условиях", - отметил Плетнев. Еще одна цель участников похода - показать возможность плавания под парусами на относительно небольших судах в Арктике. По их мнению, это поможет развитию экспедиционного туризма, межрегионального делового сотрудничества, развитию малого бизнеса в северных регионах страны. В регионах, где побывают яхтсмены, планируется осмотреть инфраструктуру для возможного использования для туризма на яхтах.

Полярная часть маршрута закончится в Салехарде. Далее яхты пойдут в Ханты-Мансийск, затем в Тобольск Тюменской области и в Омскую область. "Это Обь-Иртышский бассейн, который имеет свое транспортное маломерное движение парусов, катеров и одна из задач нашей экспедиции это тестирование маршрута как речного, так и морского на предмет совершения таких сложных межрегиональных экспедиционных маршрутов на маломерных судах под парусным вооружением", - резюмировал Плетнев.

В условиях пандемии коронавируса все участники экспедиции прошли тестирование на инфекцию. Как сказал собеседник агентства, большую часть пути им предстоит "самоизоляция в море". В ходе похода участникам экспедиции предстоит соблюдать правила, которые будут в регионах на момент прибытия яхт. С учетом этого планируется проводить мероприятия и встречи.

Плавание завершится 30 сентября в Омске. Фильм, который будет снят в ходе экспедиции, покажут на форуме "Арктика - территория диалога" в Санкт-Петербурге в 2021 году для представления Арктическому Совету, в котором Россия будет председательствовать в 2021-2023 годах.