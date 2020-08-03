Дегтярев поручил решить вопрос с угольной пылью в воздухе Охотска

ХАБАРОВСК, 3 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил региональному правительству решить вопрос с загрязнением воздуха котельной в северном поселке региона Охотске, на что пожаловались местные жители. Об этом сообщила пресс-служба правительства края в понедельник.

"[Дегтярев] посетил два главных энергообъекта Охотска - дизельную электростанцию и угольную котельную. По последней у жителей поселка накопилось немало претензий. Котельная находится почти в центре населенного пункта, угольная пыль во время погрузки топлива летит на близлежащие дома, также отмечается сильное задымление. Михаил Дегтярев поручил энергетикам вместе с правительством края решить этот вопрос", - говорится в сообщении.

На этой котельной устроят закрытую перегрузку угля либо установят специальные дефлекторы на трубы. Рассматривается также вариант переноса котельной в другое место.

Во время посещения Охотского района Дегтярев также оценил ход северного завоза, побывал на станции перекачки топлива. Накануне на рейд Охотска встал танкер с нефтепродуктами. По специальному трубопроводу, переброшенному по морю, из судна идет перекачка дизельного топлива в резервуары на берегу для местной электростанции. "Все функционирует хорошо. Запасов уже на 5 тыс. тонн, это больше 50% от норматива. Впереди еще весь август, все привезем", - сообщил Дегтярев в Instagram.

Ранее Дегтярев сообщал, что обратится в правоохранительные органы из-за фактов некачественной работы поставщиков топлива в рамках северного завоза.