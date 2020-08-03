Мурманская область возобновит работу детсадов и общепита в середине августе

ТАСС, 3 августа. Торговые центры, предприятия общепита и детские сады в Мурманской области возобновят работу в середине августа при отсутствии новых вспышек коронавируса. Об этом в понедельник во время оперативного совещания областного правительства сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

"Если тенденция [на снижение заболеваемости ОРВИ и числа заражений новой коронавирусной инфекцией] будет сохраняться, то в середине августа у нас будет снят набор ограничений, связанный с функционированием мест общественного питания. У нас полноценно заработают детские сады, и должны быть открыты торговые центры. [Ограничения будут сняты,] если этот тренд будет сохраняться, не будет никаких новых вспышек", - сказал он.

По словам министра здравоохранения области Дмитрия Панычева, в регионе фиксируется динамика превышения среднесуточного числа выздоровевших над количеством заразившихся. Растет и количество выписанных из больниц пациентов. Доля свободных коек на сегодняшний день составляет более 24%.

"На амбулаторном этапе у нас более 2,4 тыс. человек с бессимптомной и легкой формой. Работают 10 амбулаторно-патронажных бригад, 16 бригад скорой медицинской помощи для ковидных больных, безусловно, бригады для пациентов, которые на дому обслуживают ОРВИ", - сказал Панычев, уточнив, что объем охвата тестированием на коронавирус в области почти в шесть раз превышает установленный для регионов санитарными правилами минимальный уровень.

Как добавил министр здравоохранения области, на сегодняшний день в регионе за все время пандемии выявили 10 640 случаев заражения коронавирусом. Согласно действующим в регионе правилам, сегодня в Мурманской области помимо госучреждений, работают с соблюдением санитарных требований и запретов продуктовые магазины, аптеки, банки, такси, прокат автомобилей. Точки общепита могут обслуживать клиентов только в режиме самовывоза или доставки.