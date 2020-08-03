Дегтярев проконтролирует расселение людей из обрушившегося дома в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 3 августа. /ТАСС/. Жильцы двухэтажного дома в Хабаровске, который разрушился в апреле этого года, получат квартиры до конца августа. Расселение людей проконтролирует врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам встречи главы региона с мэром города Сергеем Кравчуком в понедельник.

В апреле в Хабаровске на улице Зои Космодемьянской разрушился двухэтажный кирпичный дом: в подвале, где ранее была котельная, рухнула одна из опор, просел потолок, обрушилась кирпичная кладка, по дому пошли трещины, что повредило несущие конструкции здания. Более 30 жильцов временно разместили в общежитиях.

"Сергей Кравчук сообщил, что накануне состоялась встреча с пострадавшими, где стороны договорились, что люди получат квартиры на Аэродромной до 25 августа", - говорится в сообщении. Дегтярев сообщил, что в конце августа лично проверит, как прошло заселение пострадавших в новое жилье.

Жильцы разрушившегося дома обратились к главе региона в Instagram с просьбой помочь в расселении, после чего он дал поручение краевому министерству имущественных отношений совместно с городской администрацией оперативно предоставить квартиры гражданам. Ранее 23 жилых помещения в новом доме по улице Аэродромной распоряжением правительства края передали из региональной собственности на баланс администрации Хабаровска для жильцов из разрушенного дома.

"Наша задача совместно с городской администрацией, чтобы власть работала ритмично, согласованно и в интересах людей. Люди, по большому счету, не разделяют уровни власти - федеральная, краевая или городская. У граждан есть запросы к нам, и мы обязаны их решать совместно", - сказал Дегтярев, слова которого приводит пресс-служба.

Кравчук в Instagram сообщил, что вокруг темы с расселением разрушившегося дома было много провокаций. "Не разобравшись в вопросе, в адрес администрации стали звучать обвинения, что якобы мэрия забрала квартиры в новостройке на ул. Аэродромной, которые правительство края выделило жителям разрушенного дома и передало их в город. Хочу прояснить ситуацию. Когда случилось несчастье, передача квартир в доме по Аэродромной в муниципальную собственность произошла без указания в документах их целевого назначения. Поэтому мэрия не может просто так отдать жилье в собственность горожан", - написал Кравчук, уточнив, что сейчас эти квартиры передадут в маневренный фонд, а затем по жилищному законодательству в течение двух лет можно будет изменить их статус.