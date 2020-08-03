Виртуальный тур по заказникам и памятникам природы создали на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Специалисты разработали виртуальный 3D-тур по памятникам природы Ставропольского края, объединивший 25 сферических панорам, фото- и видеоматериалы. Этот тур стал вторым для региона, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе краевого Минприроды.

"Разработан 3D-тур для виртуальной экскурсии по заказникам и памятникам природы, расположенным в окрестностях Ставрополя. <…> Виртуальный тур включает 25 сферических панорам, снятых с земли и в воздухе, а также многочисленные фото- и видеоматериалы", - говорится в сообщении.

Тур включает дистанционное посещение заказника "Русский лес", который стал одним из первых заказников края в 1977 году. 3D-тур также предлагает посещение Кравцова озера, являющегося одним из самых древних водоемов края, кургана Лохматый с реликтовым лесом, Травертинового источника, который специалисты относят к числу уникальных карстовых участков, и других объектов.

"Виртуальные 3D-туры по особо охраняемым природным территориям сегодня пользуются значительной популярностью, позволяя совершить прогулку по неизведанным природным тропам, в том числе, гарантируя гражданам с ограничениями по здоровью возможность на изучение и приобщение к природному наследию", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Андрея Хлопянова.

Тур создали специалисты дирекции особо охраняемых природных территорий Ставропольского края. Ранее они создали первый в крае подобный тур, который предлагает виртуальное путешествие по заказнику "Стрижамент".