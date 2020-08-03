Клуб молодых экскурсоводов создадут в курортном городе на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 3 августа. /ТАСС/. Курсы по подготовке молодых экскурсоводов появятся осенью 2020 года в городе-курорте Железноводске на Ставрополье. Молодежь будут привлекать к проведению экскурсий в выходные дни, а также для сопровождения детских туристических групп, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации города.

"На базе городского центра молодежных проектов к 1 сентября начнет работу новое творческое объединение по подготовке молодых экскурсоводов для туристической индустрии <…> После обучения молодые экскурсоводы будут готовы встречать туристов "выходного дня", а также маленьких путешественников, которые приезжают в Железноводск в рамках федеральной программы развития детского туризма "Моя Россия", - говорится в сообщении.

Начинающих специалистов туристической индустрии будут обучать новым экскурсионным программам, которые включают исторические объекты, а также достопримечательности, созданные или реконструированные в курортном городе в последние годы. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, курсы смогут пройти молодые люди в возрасте от 18 лет, планируется, что они смогут начать проводить экскурсии уже в следующем туристическом сезоне.

"С активной молодежью будут работать специалисты краеведческого музея и историки, которые научат молодежь правильно использовать информацию и преподносить ее слушателям экскурсий. Вступить в ряды юных экскурсоводов смогут все желающие. Клуб будет работать с ребятами абсолютно бесплатно", - цитирует пресс-служба главу города Евгения Моисеева.

Железноводск является одним из четырех городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. В 2019 году курорт впервые за последние десять лет посетили более 140 тыс. туристов, что на 17% превысило показатель 2018 года. В том числе город посетили 5,5 тыс. иностранных туристов, наиболее популярен курорт у жителей стран Европы и Израиля.