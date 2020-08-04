В Якутске зафиксировали превышение максимальной ПДК взвешенных частиц в воздухе

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Лаборатория Роспотребнадзора в Якутске обнаружила превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) взвешенных частиц диаметром до 10 микрометров в воздухе, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"На 09:00 часов (03:00 мск) 4 августа 2020 г. в Якутске в атмосферном воздухе установлено превышение максимальной разовой ПДК (0,3 мг/м3) взвешенных частиц фракции РМ10 (размером до 10 микрометров) - 0,6 мг/м3. Исследования продолжаются", - говорится в сообщении.

При этом концентрация оксида углерода, оксида азота, диоксида азота и взвешенных частиц фракции PM2,5 предельных значений не достигали. Частицы диаметром от 10 мкм и менее в основном обуславливают кашель, приступы астмы.

За прошедшие сутки в Якутии ликвидировано три пожара в Намском, Среднеколымском и Усть-Майском районах. В зоне контроля ликвидирован один пожар. В тушении огня задействованы 710 человек и 57 единиц техники.

В начале августа ТАСС сообщал о дыме от лесных пожаров, который окутал Якутск. По данным на утро вторника, на территории Республики Саха (Якутия) принимаются меры по тушению 17 лесных пожаров, восемь из них локализованы.