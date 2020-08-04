Доходы главы Липецкой области упали на 150 млн рублей в 2019 году

ТАСС, 4 августа. Декларируемый доход губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в 2019 году по сравнению с предыдущим годом сократился на 150 млн рублей и составил почти 45 млн рублей. Это следует из декларации о доходах главы региона, опубликованной во вторник на официальном сайте администрации области.

Общий доход, который Артамонов указал как полученный с 1 января по 31 декабря 2019 года, составил 44,9 млн рублей, согласно его предыдущей декларации, в 2018 году он заработал 195,8 млн рублей. Как указано в документе, более 2,7 млн рублей составил доход по основному месту работы в администрации Липецкой области, свыше 42 млн рублей - доходы от вкладов в банках и реализации ценных бумаг.

В собственности Артамонова, как и в 2018 году, находятся квартира площадью 150,1 кв. м, жилой дом площадью 346,2 кв. м, участок площадью 2,5 тыс. кв. м, место для машины площадью 16,9 кв. м, автомобиль Porsche Panamera. Также у него в пользовании появился жилой дом площадью 300 кв. м. и земельный участок 1 000 кв. м.

У его супруги доход за год вырос на 5,3 млн рублей - с 17,1 млн рублей в 2018 году до 22,4 млн рублей в 2019 году. Она, как и годом ранее, владеет автомобилями Mercedes-Benz ML и тремя объектами в Германии: квартирой площадью 146,2 кв. м, местом для машины 17,5 кв. м. и подсобным помещением 19,5 кв. м. В пользовании с дочкой у нее, как и в 2018 году, в России находится квартира площадью 150,1 кв. м.