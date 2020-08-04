Иностранный турпоток утроился на Ставрополье за последние пять лет

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 4 августа. /ТАСС/. Поток иностранных туристов на курорты Ставропольского края увеличился втрое за последние пять лет, достигнув показателя 73 тыс. человек. Об этом сообщил во вторник глава региона Владимир Владимиров.

"У нас за последний год было 73 тыс. иностранных туристов, растет кратно туризм. Мы поднимались с 23 тыс. человек (иностранных туристов - прим. ТАСС) пять лет назад. География разная", - сказал он в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кавказских Минеральных Вод под председательством вице-премьера Юрия Трутнева.

Владимиров отметил, что Ставропольский край готов стать участником федерального проекта по экспорту услуг в рамках нацпроекта. "На протяжении последних двух лет мы пытаемся войти в проект по развитию сферы услуг, а именно экспорта услуг. Очень бы хотелось, чтобы Ставрополье было представлено в этой программе", - отметил Владимиров.

Ранее Владимиров отмечал, что участие в профильном проекте позволит привлечь дополнительное финансирование на совершенствование инфраструктуры городов-курортов, будет способствовать развитию территорий. Это в итоге может в разы увеличить поток иностранных туристов. По данным краевого правительства, основу иностранного турпотока на Ставрополье составляют граждане стран СНГ, есть также отдыхающие из Англии, США, Израиля и других стран.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.