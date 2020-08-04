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Нового мэра города Аргун утвердили в Чечне

Илес Масаев исполнял обязанности градоначальника с 13 июля текущего года

ГРОЗНЫЙ, 4 августа. /ТАСС/. Совет депутатов единогласно утвердил кандидатуру Илеса Масаева на должность мэра чеченского города Аргун. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"Илес Масаев утвержден в должности мэра Аргуна. Его кандидатура единогласно одобрена на заседании Совета депутатов города", - отметили в пресс-службе.

Илес Масаев исполнял обязанности градоначальника с 13 июля текущего года. Он сменил на этом посту родственника главы Чечни Рамзана Кадырова Хас-Магомеда Кадырова. С 2012 по 2020 годы Масаев работал в администрации Шалинского района в должности заместителя главы муниципального образования.

Аргун является спутником Грозного, расположен в 8 км от столицы Чечни. Два города связывают восьмиполосная автострада и железная дорога.

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