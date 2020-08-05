Трутнев заявил, что в течение 1,5 месяца будет проработан вопрос расширения ОЭЗ "Ведучи"

ГРОЗНЫЙ, 5 августа. /ТАСС/. Кабмин рассмотрит возможность расширения расположенной в Чечне особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ведучи", где находится одноименный всесезонный курорт. Решение может быть принято в течение полутора месяцев, сообщил журналистам полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев по итогам совещания в регионе в среду.

"Мы сейчас создали особую экономическую зону ["Ведучи"]. <...> Сегодня возник вопрос о ее расширении. Мы в состоянии этот вопрос рассмотреть в течение максимум месяца - полутора. Нам много времени не надо", - сказал Трутнев.

Как сообщил министр по туризму региона Муслим Байтазиев, сейчас обсуждается расширение ОЭЗ на территории, прилегающей к озеру Кезеной-Ам, которое расположено на границе Чечни и Дагестана. "Это направление очень популярно, и соответствующие документы поданы в Минэкономразвития России. Я бы хотел вас попросить поддержать данный проект, чтобы в кратчайшие сроки рассмотрели нашу заявку. Для нас это очень важно", - обратился он к Трутневу.

По словам вице-премьера, это предложение будет проработано, а следующим шагом должен стать поиск новых инвесторов, создание интересных для них направлений. "Мы должны с руководством республики искать новых инвесторов, искать направления, на которые они придут, создавать условия, чтобы они чувствовали себя надежно, были уверены, что их поддержат. А если надо, осуществлять поддержку из федерального бюджета. Мы так делаем, эти механизмы все есть, мы их будем применять на территории Чеченской Республики", - добавил Трутнев.

Кезеной-Ам - крупнейшее высокогорное озеро Северного Кавказа, расположенное на границе Чечни и Дагестана на высоте 1 869 метров над уровнем моря. На его берегу находится одноименный спортивно-туристический комплекс, на базе также доступен самый длинный зиплайн в Европе общей протяженностью около 3,5 км.

О курорте

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и других видов активного отдыха. К 2025 году на территории комплекса планируется построить 17 горнолыжных трасс различной степени сложности общей протяженностью 16,5 км. В гостиницах за счет средств частных инвесторов будет создано порядка 2 тыс. мест.