Обезвреженную от ядерных отходов плавтехбазу "Лепсе" переместят в поселок Сайда-Губу

МУРМАНСК, 6 августа. /ТАСС/. Плавтехбазу (ПТБ) "Лепсе" в Мурманской области после извлечения всего отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) загерметизируют и переместят на длительное хранение в поселок Сайда Губа, где находится пункт длительного наземного хранения реакторных отсеков. Об этом сообщили ТАСС в Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

Плавтехбаза "Лепсе", служившая судном-заправщиком для атомного ледокольного флота, была выведена из эксплуатации в 1988 году. В хранилищах "Лепсе" находилось 639 отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС), часть из них была повреждена, а их извлечение было сильно затруднено. Более 20 лет плавтехбаза находилась в ожидании утилизации на плаву недалеко от Мурманска, представляя экологическую и радиационную угрозу всему Северо-Западному региону. В июле этого года очередную партию ОТВС из хранилищ "Лепсе" отправили на накопительную площадку ФГУП "Атомфлот".

"Следующим этапом [после извлечения всех ОТВС] станет подготовка хранилища для длительного хранения. Крыша, откуда вырезаются пеналы с топливом, будет загерметизирована и приведена в соответствие с российскими нормами до естественных значений радиации. Объект будет перемещен в Сайда-Губу и размещен там", - сообщили в Росатоме.

Перед началом консервации с ПТБ в 2021 году будут извлечены последние 19 ОТВС из 639. "Эти 19 тепловыделяющих сборок хранятся в кессонах, куда их в свое время поместили на временное хранение. Они будут выгружаться по отдельной технологии, разработанной совместно с ЕБРР. Поскольку безопасность всегда была и остается главным приоритетом Росатома, перед тем, как приступить непосредственно к извлечению, необходимо будет повторно отработать действия персонала с использованием испытательного стенда", - отметили в госкорпорации.

Плавтехбаза "Лепсе" находилась практически в черте города, в районе города Мурманска. После аварии в 1984 году на ней сохранялся повышенный радиационный фон. На борту ПТБ "Лепсе" находились 639 сборок активностью около 480 тыс. кюри. Для выгрузки ОЯТ база была переведена на судоремонтный завод "Нерпа", где и были проведены все подготовительные мероприятия, позволяющие выгружать ОЯТ.

Вырезка первой партии пеналов с ОЯТ началась 15 мая 2019 года, 4 сентября этого же года первая партия ОТВС с "Лепсе" была загружена на спецсудно "Серебрянка" и отправлена на накопительную площадку ФГУП "Атомфлот". С сентября 2019 года по июль 2020 было произведено шесть транспортно-технологических операций, с каждым рейсом "Серебрянки" "Лепсе" вывозили порядка 100 ОТВС. По информации СРЗ "Нерпа", в настоящее время основной массив топлива (620 ОТВС) выгружен.