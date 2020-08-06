Губернатор Волгоградской области провел учения по ликвидации крупного природного пожара

ВОЛГОГРАД, 6 августа. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области в четверг провел в Среднеахтубинском районе учения по ликвидации крупного природного пожара, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Учениями руководил губернатор Андрей Бочаров. Впервые распределение сил и средств на учениях велось из многофункционального мобильного пункта управления в кризисных ситуациях администрации Волгоградской области. Этот мобильный пункт обеспечивает получение, обработку, хранение и отображение информации, информационный обмен с внешними абонентами, доступ к каналам спутникового телевидения, телефонную связь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в учениях были задействованы около 100 специалистов региональных ведомств, органов местной власти, ГУ МЧС по Волгоградской области, областного ГУ МВД, спасательных организаций, служб жизнеобеспечения и 25 единиц техники. Спасатели и медики отработали действия по срочной транспортировке в реанимацию пострадавшего на воде при помощи вертолета санитарной авиации. К контролю за распространением огня был привлечен беспилотный летательный аппарат. Специалисты не только усовершенствовали свои навыки при ликвидации возгораний вблизи населенных пунктов, но и отработали механизм бесперебойной подачи газоснабжения для жизнеобеспечения населения.

"От скорости принятия решений при любой чрезвычайной ситуации зависит жизнь людей. Сегодня в рамках учений мы провели занятия с использованием новейших комплексов управления. Мы применяем современные методики, которые сегодня успешно прошли апробацию", - приводит пресс-служба слова Бочарова.

После завершения учений состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По видеоконференцсвязи главы администраций Городищенского, Иловлинского, Дубовского районов, городского округа-город Михайловка доложили губернатору о проведенных превентивных мероприятиях на своих территориях. Главам всех муниципальных образований рекомендовано продолжить обустройство противопожарных минерализованных полос, своевременную уборку мусора и горючих отходов, покос сухой травы и камыша.

В Волгоградской области продолжается работа по наращиванию группировки сил противопожарной службы, которая в настоящее время насчитывает более 1 тыс. человек личного состава. На вооружении 86 подразделений состоят порядка 200 пожарных автомобилей. До конца этого года запланировано открытие четырех пожарных депо в поселках Калачевского, Нехаевского и Быковского районах. Губернатор в четверг поставил задачу по дополнительному оснащению противопожарной техникой сельских поселений.

Пожароопасный регион

8 июля в ряде районов Волгоградской области осложнилась ситуация со степными и лесными пожарами. Наиболее крупные возгорания были отмечены на территории Михайловского, Ольховского, Октябрьского, Иловлинского, Фроловского, Даниловского и Калачевского районов. В Михайловском районе понадобилась эвакуация жителей хутора Княжеский-2 - там сгорел один жилой дом, две дачи и 11 построек, пострадавших не было. В тушении возгораний был задействован вертолет МЧС России Ми-8. 9 июля все пожары были ликвидированы.