Ученые КБР выяснили, что Майкопский курган строили по архитектурному плану

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Относящийся к IV тысячелетию до нашей эры Майкопской курган был построен по предварительному архитектурному плану. К такому выводу пришли ученые, которые исследовали памятник, сообщает в четверг пресс-служба Института археологии Российской академии наук (ИА РАН).

"Во время исследований, предваряющих работы по реконструкции автотрассы "Кавказ", экспедиция ИА РАН <...> раскрыла курган IV-III тыс. до н. э. Все элементы его строительства говорят о том, что проект создавался по единому архитектурному плану. Человек, который строил этот курган, обладал знаниями в области геометрии и серьезными навыками строительства. Новые данные, полученные в ходе раскопок, позволят больше узнать о жителях Северного Кавказа в эпоху бронзы, особенностях их быта и культуры", - приводит пресс-служба слова руководителя раскопок, младшего научного сотрудника института Максима Меньшикова.

Курган диаметром более 50 метров известен с 1980-х годов, тогда же его включили в перечень объектов культурного наследия. Однако это не уберегло памятник от попыток разграбления. "Его пытались грабить как минимум дважды. Современные "черные копатели" проделали большую подготовительную работу, но их, видимо, кто-то спугнул, и они побросали инструменты, углубившись в курган всего на пару метров. В дренажной вертикальной шахте глубиной более трех метров мы обнаружили ведра, детали лебедки, кайло и лом, а также пачки сигарет, что позволило установить дату последней попытки ограбления памятника - 2004 год", - сказал Меньшиков.

История строительства

Раскопки позволили ученым выявить внутреннюю структуру кургана и узнать историю его строительства.

"Поверх погребальной камеры в центре древние строители уложили чередующиеся слои грунта: темно-серого суглинка с щебнем, рыжего плотного суглинка, почвы. Чередование слоев разной плотности позволило достичь удивительного эффекта: слои "сцементировались".

Вся конструкция была окружена невысоким валом, который послужил основой и внешним контуром для укладки многочисленных слоев глины: их укладывали с отрицательным уклоном, что позволило избежать оползания кургана со временем. Снаружи курган был защищен каменной чешуйчатой кладкой из плоских речных валунов, уложенных под углом к горизонтальной поверхности и плотно подогнанных друг к другу, что обеспечивало необычайную прочность кладки", - отмечается в сообщении.

В середине III тыс. до н. э. курган частично перестроили представители другой археологической культуры - северокавказской. Они изменили внешний вид сооружения, разобрав часть каменного панциря и выложив кромлех из камней вокруг кургана. Археологи обнаружили здесь два погребения этой культуры. В юго-западной части была похоронена девочка с шейным украшением, рядом с ней находились два керамических сосуда. В центре насыпи был обнаружен скелет, принадлежавший, по всей видимости, мужчине, рядом с которым лежали бронзовый нож, каменный топорик и сосуд.

"После археологического исследования курган будет разобран, все находки после изучения и реставрации будут переданы в Государственный музейный фонд", - отмечает пресс-служба ИА РАН.