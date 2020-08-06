Исследование: развитие автономной и "зеленой" энергетики снизит проблему дефицита в СКФО

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Создание автономных электростанций и объектов "зеленой" энергетики будет способствовать развитию производственных мощностей в регионах Северного Кавказа и частично решит вопрос дефицита электроэнергии. В настоящее время большинство регионов округа являются энергодефицитными, говорится в сводном анализе инвестиционной привлекательности субъектов Северного Кавказа, опубликованном на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в СКФО.

"Для развития обрабатывающих производств и обеспечения населения регионов СКФО бесперебойными поставками электроэнергии, а также в целях снижения зависимости от внешних поставок, целесообразно развитие малой энергетики <…> Также субъекты СКФО обладают значительными ресурсами альтернативных источников энергии: геотермальной и солнечной энергии, энергии биомассы и ветра", - говорится в документе.

По данным исследователей, округ в целом является энергопрофицитным, однако достигается это лишь за счет большого профицита производства электроэнергии на Ставрополье. Наибольший дефицит наблюдается в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. К сезонным колебаниям производства электроэнергии приводят технологические ограничения выработки гидроэлектростанций зимой.

"Специфические особенности функционирования ГЭС приводят к возникновению особо острого дефицита электроэнергии в зимнее время года. Величина сезонных колебаний достигает 2,8 млрд кВт/ч, что составляет почти половину потребления Республики Дагестан <…> Строительство крупных энергогенерирующих объектов в СКФО ограничено следующими природно-географическими особенностями: сложный рельеф территории, наличие труднодоступных горных местностей, неравномерность размещения населенных пунктов, сложные природные условия, наличие рисков схода лавин, оползней и другими", - отмечается в исследовании.

Выходом в сложившейся ситуации может стать создание в зонах промышленных производств и удаленных территориях малых автономных электростанций на основе различных видов топлива. Также перспективно развитие альтернативной энергетики, подобные проекты уже реализуются в Дагестане и в Ставропольском крае.

"Наличие на значительной территории СКФО геотермальных источников дает возможность создания сети малых термальных энергостанций <…> Создание большого числа таких энергостанций позволит решить проблему электрообеспечения труднодоступных местностей, а также позволит организовать мощности по выращиванию и хранению сельхозпродукции. Стимулирование подобной "зеленой" энергетики позволит сохранить экологию регионов СКФО для повышения его имиджа экологически чистой курортной зоны", - поясняется в документе.

Об исследовании

Сводный анализ инвестиционной привлекательности субъектов Северо-Кавказского федерального округа был подготовлен ассоциацией "Северный Кавказ" по поручению полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки. Документ, в частности, содержит сводный анализ основных факторов, формирующих инвестиционный климат СКФО, анализ инвестиционной привлекательности регионов округа и их конкурентных преимуществ, действующих направлений поддержки инвестирования, анализ перспективных направлений для инвестирования и перспективных возможностей межрегиональной производственной интеграции в СКФО.