Атлас национальных брендов Северного Кавказа разработал студент из Ингушетии

МАГАС, 6 августа. /ТАСС/. Студент Ислам Ахциев из Ингушетии, проходящий обучение в Северо-Кавказском институте РАНХиГС в Пятигорске, разработал Атлас национальных брендов Северного Кавказа, который призван помочь жителям страны больше узнать о регионе и привлечь туристов, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС при президенте РФ.

"Атлас национальных брендов Северного Кавказа составлен в рамках этнопросветительского проекта "Амбассадоры Северного Кавказа", который направлен на формирование позитивного имиджа Северо-Кавказского федерального округа, посредством продвижения национальных брендов, учитывающих культурно-исторический и природно-географический потенциал округа", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС Ахциев, пока атлас представлен только в электронном формате, но автор проекта планирует тиражировать свое издание в виде небольшого журнала, в котором каждый из семи регионов округа представлен семью его главными культурными и природными объектами, всего их в атласе 49.

"Древние памятники, сооружения, творения природы, родные языки, народные промыслы, мифы и легенды являются серьезным ресурсом межнационального согласия, ведь, познавая культуру и особенности других народов, мы становимся более сплоченными. Пока атлас будет распространен мной в электронном формате, впоследствии буду выходить на грантовые организации, которые смогут поддержать печатный тираж атласа. Атлас будет опубликован в ближайшее время в соцсетях, на ресурсах национально-культурных объединений, партнеров проекта, а это Федеральное агентство по делам национальностей, молодежный парламент при Госдуме РФ, Северо-Кавказский институт РАНХиГС и т. д.", - сказал Ахциев.

Он отметил, что также одной из целей создания атласа является привлечение потока туристов в округ.