В Северной Осетии студенты смогут обучиться стандартам школы мирового гостиничного бренда

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 августа. /ТАСС/. Северо-Осетинский госуниверситет (СОГУ) им. К. Л. Хетугарова начал взаимодействовать со школой гостиничного менеджмента мирового бренда Les Roches. Об этом в четверг сообщил ТАСС ректор вуза Алан Огоев.

"СОГУ начал взаимодействовать со школой гостиничного менеджмента мирового бренда Les Roches. Это одно из наиболее престижных учебных заведений в мире для специалистов в индустрии гостиничных услуг. Академическое обучение в сочетании с практической работой сформирует специалистов нового поколения в сфере туризма", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудничество с компанией поможет развить отрасль в регионе, повысит квалификацию лиц, трудоустроенных в этой сфере. "В процессе подготовки кадров СОГУ будет ориентироваться на лучшие образовательные примеры", - отметил ректор.

Кроме того, университет договорился о реализации совместных образовательных программ с Академией организации. Обозначены четыре направления совместной работы - развитие туристического маршрута в странах Шелкового пути (маршрут проходил через средневековую Аланию), разработка совместных образовательных программ, сертификация существующих учебных программ и становление международным центром ЮНВТО (Всемирная туристская организация при ООН).

Также вуз начинает развивать образовательный туризм для привлечения европейских студентов на летние школы. Работа в этом направлении будет продолжена, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Les Roches - флагманский Швейцарский вуз отельного менеджмента, ресторанного бизнеса и туризма. Главный кампус Les Roches располагается в студенческом городке Блюш в Швейцарских Альпах.