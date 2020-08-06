В Перми к концу года достроят квартал с самым высоким жилым домом

ТАСС, 6 августа. Жилой квартал "Гулливер", который включает самый высокий 31-этажный жилой дом в Перми, достроят к концу 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба девелопера проекта "Кортрос" по итогам визита на объект врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

"Реализация проекта жилого квартала "Гулливер" завершается в конце 2020 года. Из девяти объектов в работе остаются только три дома по адресам: ул. Революции- 52, ул. Революции- 52В и Революции- 48В (Headliner). Все дома находятся в высокой степени готовности", - отмечает пресс-служба компании. Высота самого высокого жилого дома составит 100 м.

Махонин осмотрел социальную инфраструктуру строящегося ЖК "Гулливер". Так, в конце 2019 года "Кортрос" ввел в эксплуатацию трехэтажный детский сад на 160 мест и безвозмездно передал его в городскую собственность. "Из-за эпидемиологических ограничений детсад начал свою работу только в июле. Сейчас здесь открыта дежурная группа", - добавили в пресс-службе.

Также до конца 2020 года девелопер передаст в муниципальную собственность парк площадью более 2 га. В юго-восточной части общественного пространства появится памятник пермяка, актера театра и кино Георгия Буркова. Махонин поддержал идею назвать новый парк в его честь, отмечается в сообщении.

Группа компаний "Кортрос" реализует проекты жилищного строительства в четырех российских регионах. По данным Единого реестра застройщиков, общий объем текущего строительства по состоянию на 1 августа 2020 года составляет более 740 тыс. кв. м. В 2019 году девелопер ввел в эксплуатацию 266,5 тыс. кв. м недвижимости. В 2019 году ГК "Кортрос" вошла в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.