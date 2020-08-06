Участники мотопробега проедут на мотоциклах "Иж" от Ижевска до Москвы

ИЖЕВСК, 6 августа. /ТАСС/. Мотопробег из Ижевска в Москву стартует 17 августа в Удмуртии, участники пробега будут в пути пять дней и 21 августа финишируют в парке "Патриот" в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2020". Об этом сообщается в четверг на сайте правительства республики.

"Лидеров мотопробега будет поддерживать команда сопровождения и вести онлайн-трансляцию на протяжении всего маршрута. 21 августа пробег финиширует в парке "Патриот" в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2020", - говорится в сообщении.

Как отметил глава Удмуртии Александр Бречалов, маршрут повторяет знаменитый пробег 1936 года, который совершили жены инженерно-технических работников и работницы Ижевского мотоциклетного завода. Тот мотопробег был организован в честь принятия проекта Конституции СССР 1936 года и демонстрировал качество ижевской техники.

"Символично, что пробег 2020 года проходит в Год памяти и славы, а также 100-летия государственности Удмуртии", - цитирует Бречалова пресс-служба.

На участие в пробеге зарегистрировались уже 15 человек. Так, в мероприятии, по информации пресс-службы, примут участие председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов и двукратный призер Олимпийских игр биатлонист Иван Черезов.

С мотоцикла "Иж" началась история отечественного мотоциклостроения, а Ижевск, где было выпущено 10,5 млн экземпляров техники, стал родиной советских мотоциклов. В 2019 году в Ижевске прошел третий форум владельцев техники. Мероприятие было приурочено к 90-летию мотоцикла и дню рождения его первого конструктора Петра Можарова.