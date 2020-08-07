Памятник медикам, погибшим в борьбе с коронавирусом, предложили установить в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 7 августа. /ТАСС/. Памятник медицинским работникам, погибшим в борьбе с коронавирусом нового типа, планируется установить на территории биологического корпуса Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ). С такой инициативой выступил ректор вуза Сулейман Маммаев, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ДГМУ.

"Ректор ДГМУ озвучил идею создания памятника медработникам, погибшим в борьбе с коронавирусом нового типа на встрече с Советом старейшин. Пожертвования на создание памятнику все желающие могут направлять на специальный счет. При перечислении необходимо указать назначение платежа - на памятник медикам", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники административного корпуса ДГМУ решили перечислить свой однодневный заработок на эти цели, добавили в вузе.

Кроме того, объявлен также старт конкурса на лучший эскиз памятника, который продлится до 31 августа. Отправлять заявки на участие в конкурсе и присылать работы необходимо на адрес электронной почты pressdgma@mail.ru.

В ДГМУ уже состоялось первое заседание комиссии по созданию памятника медработникам. Председателем комиссии избран председатель совета ветеранов вуза Иса Джаватханов. В состав комиссии также вошли представители министерства здравоохранения региона, объединенного профсоюзного комитета и его студенческого сектора, члены совета старейшин, ассоциации выпускников ДГМУ, руководители структурных подразделений.

Ранее мэр Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что один из строящихся в Махачкале скверов будет назван в честь медицинских работников, которые лечили пациентов с новой коронавирусной инфекцией. По словам главы города, в сквере "в память о каждом погибшем будут высажены деревья".