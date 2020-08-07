Студентки частных вузов Калининграда смогут получить выплату при рождении ребенка

КАЛИНИНГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области расширили перечень получателей единовременной выплаты среди студенток и выпускниц профессиональных учебных заведений, имеющих право на разовую выплату в 300 тыс. рублей при рождении первого ребенка. В их круг включили студенток и выпускниц частных учреждений, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

Ранее право на получение выплаты имели только представительницы государственных колледжей и вузов.

"Теперь воспользоваться мерой поддержки смогут студентки и выпускницы частных профессиональных учреждений, имеющих государственную аккредитацию. Такая мера поддержки предложена губернатором Антоном Алихановым", - говорится в сообщении пресс-службы.

Женщинам, родившим в 2020 году первого ребенка во время обучения по очной или очно-заочной форме либо в течение трех лет после окончания обучения по программам среднего и высшего профессионального образования, предусмотрена мера социальной поддержки в виде единоразовой выплаты в размере 300 тыс. рублей.

"Мы приглашаем всех молодых мам, у которых первенец родился в этом году, включая тех, кому раннее было отказано по той причине, что они закончили коммерческий вуз. Не стоит откладывать обращение за выплатой в долгий ящик, потому что, если ребенок появился на свет в первом полугодии, то подавать заявление необходимо до конца года", - отметила министр социальной политики области Анжелика Майстер, которую цитирует пресс-служба.

Единоразовая выплата позволит улучшить финансовое положение семей в период, когда они наиболее нуждаются в дополнительной поддержке - в период обучения (после окончания обучения), а стимулирование рождения первого ребенка позитивно отразится на демографической ситуации в Калининградской области в целом, считает Майстер. По данным министерства социальной политики области, к настоящему времени такую меру поддержки уже получили 169 семей.