Власти КЧР планируют привлечь 25 врачей по программе "Земский доктор" в 2020 году

ЧЕРКЕССК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) рассчитывают в 2020 году привлечь в села 25 врачей по программе "Земский доктор", которая предполагает выплату 1 млн рублей медикам, переехавшим из города в сельскую местность. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

"В текущем году в Карачаево-Черкесской Республике будет привлечено 25 высококвалифицированных медиков для работы в сельских населенных пунктах по программе "Земский доктор". Прием заявлений на участие в программе начнется после утверждения Минздравом России реестра должностей", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что основными требованиями к кандидатам на участие в программе являются высшее медицинское образование и отсутствие собственного жилья в данном населенном пункте. В 2018-2019 гг. в Карачаево-Черкесии по программе "Земский доктор" для работы в сельской местности было привлечено 74 специалиста.

Как ранее рассказали в пресс-службе, республиканские медицинские организации продолжают работу по снижению дефицита кадров с помощью программы "Земский доктор" и договоров с вузами о целевом обучении. В текущем году в вузы будет направлена заявка на 44 целевых бюджетных места для специалистов "Лечебного дела" и "Педиатрии". По дефицитным специальностям в ординатуре в заявке числится 103 места.

Министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов ранее сообщал, в медицинских организациях республики работают более 1,7 тыс. врачей и 4,7 тыс. средних медицинских работников.