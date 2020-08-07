Лучшему участнику молодежного форума "Машук" подарят автомобиль

СТАВРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Дирекция Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в 2020 году начнет вести рейтинг участников, лучшему из которых подарят автомобиль "Лада Гранта". Об этом сообщил в пятницу директор форума Владимир Кайванов.

"У каждого участника будет цифровой профиль, цифровой "след". Мы сможем понять, сколько и как участник был на форуме. Лучший участник станет "грантополучателем", извините за каламбур. Среди лучших участников мы разыграем машину "Лада Гранта", - сказал он.

Лидеры среди участников также дистанционно смогут посетить встречи с некоторыми гостями форума. "Мы предусмотрели бизнес-завтраки с известными людьми. Лидеров рейтинга, первые 5-10 человек, в зависимости от возможности показать себя с лучшей стороны, мы будем приглашать на бизнес-завтраки с вип-гостями, это молодые бизнесмены, депутаты Государственной думы", - отметил директор форума.

Во время трех смен в онлайн-формате на форуме будут работать "Карьерные мастерские", участникам предложат решить кейсы известных госкорпораций и крупных компаний. "На форуме есть очень много мотивационных вещей: грантовые конкурсы Росмолодежи, подарки лидерам рейтинга, лидерам альтернативных площадок, кто-то, возможно, получит предложения по работе, денежные средства на реализацию своих идей, ценные призы от наших партнеров", - пояснил Кайванов.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, тогда впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук 2020" пройдет с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.