Фельдшерско-акушерский пункт появился в высокогорном дагестанском селе Хонох

МАХАЧКАЛА, 7 августа. /ТАСС/. Первый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в высокогорном селе Хонох Цумадинского района Дагестана по федеральной целевой программе (ФЦП) "Устойчивое развитие сельских территорий". Об этом сообщила журналистам в пятницу пресс-служба администрации главы и правительства республики.

"Фельдшерско-акушерский пункт возведен в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий". Общая площадь медицинского объекта - свыше 100 кв. метров. ФАП построен из быстровозводимых ЛСТК-конструкций, обладающих высокими показателями энергосбережения и долговечности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в населенном пункте ФАПа не было. "В новом здании имеются несколько кабинетов: смотровой, процедурный, акушерский, есть все необходимое для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, включая мероприятия по реанимации и интенсивной терапии женщинам в период беременности и родов. Еще один важный аспект - в амбулаторию могут обращаться сельхозпроизводители со многих районов республики, занятых отгонным животноводством на этой территории", - отметили в пресс-службе.

По словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, строительство медицинского объекта в высокогорном районе Дагестана "направлено, прежде всего, на создание максимально комфортной жизни и работы на селе".

"У нас действует соответствующая программа, разработанная специально для сельских территорий, по которой за последние несколько лет мы открываем в республике восьмой такой ФАП. Параллельно строится ряд социальных объектов образования, здравоохранения, водоснабжения и т. д. Нам удалось также ввести в строй более 100 учреждений разной направленности - это и дороги, и школы, и водоводы", - цитирует пресс-служба вице-премьера.

По данным пресс-службы, подобный ФАП в этом году появится и в высокогорном селе Хосрех Кулинского района. Ранее ТАСС сообщал, что в Дагестане в 2020 году в рамках национального проекта "Здравоохранение" планируется открыть более 40 модульных ФАПов.